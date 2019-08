कश्मीर में एडवाइजरी पर महबूबा ने कहा- घाटी में डर का माहौल

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने आज देर रात प्रेस कॉन्फेंस कर कहा कि सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी से घाटी में डर और अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री जम्मू-कश्मीर के लोगों का दिल जीतने की बात करते हैं। इसके बाद ये अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है। अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को वापस बुलाया जा रहा है। लेकिन सरकार यह नहीं सोच रही है कि कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के लोग कहां जाएंगे।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले कुछ समय में हुई घटनाओं से घाटी में डर का माहौल है। मैंने कश्मीर में इतनी अराजकता कभी नहीं देखी है। वहीं दूसरी ओर गवर्नर कहते हैं कि यहां हालात सामान्य हैं। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है।

Former J&K CM Mehbooba Mufti: The PM talks of winning the hearts of people of J&K. Then, why are such rumours doing the rounds. The Amarnath yatris & tourists are being sent back. But, you are not thinking where the Kashmiris, people of Jammu and Ladakh will go? https://t.co/JaUW5hVA5C