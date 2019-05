इमरान के बधाई संदेश पर महबूबा ने जताई खुशी, कहा- मुद्दों को सुलझाने के लिए 'बातचीत' एकमात्र रास्ता

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किये गए फोन का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मोदी को फोन कर उनकी जबरदस्त जीत के लिए उन्हें बधाई दी।

महबूबा ने ट्वीट किया, ''स्वगतयोग्य कदम। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है।"

Welcome step. For what it’s worth, dialogue is the only way forward to resolve longstanding issues between India & Pak.