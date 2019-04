अगर 370 को हटाया गया, तो भारत का J&K पर कब्जा रहा जाएगा, अधिकार नहीं: महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 को हटाने पर केंद्र सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसा हुआ तो यहां भी फिलिस्तीन और इजरायल वाले हालात होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धारा 370 के हटते ही भारत का जम्मू-कश्मीर पर कब्जा (बलपूर्वक अधिकार) रह जाएगा। उन्होंने गुरुवार को एक जनसभा में कहा, 'अमित शाह साहब आप से कह रहे हैं, जिस दिन आप 370 को खत्म करोगे, जम्मू-कश्मीर में आपका कब्जा (बलपूर्वक अधिकार) रह जाएगा, जिस तरह फिलिस्तीन पर इजरायल का कब्जा है उसी तरह जम्मू कश्मीर में हिन्दुस्तान का कब्जा हो जाएगा, अगर आपने 370 को खत्म किया।'

