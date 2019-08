कश्मीर के हालात पर महबूबा को याद आए अटल बिहारी वाजपेयी, कहा- आज उनकी 'बेहद कमी' महसूस हो रही है

जम्मू-कश्मीर में बिगड़ते हालात के बीच पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कश्मीर के प्रति सहानुभूति रखने के लिए याद किया और कहा कि आज वह उनकी (अटल बिहारी वाजपेयी की) कमी को सबसे ज्यादा महसूस कर रही हैं।

पीडीपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया, "भाजपा नेता होने के बावजूद अटल जी में कश्मीरियों के लिए सहानुभूति थी और उन्होंने कश्मीर की जनता का प्यार जीता।'' महबूबा मुफ्ती का यह ट्वीट श्रीनगर में धारा 144 लगने के करीब एक घंटे बाद आया।

Vajpayee ji despite being a BJP leader empathised with Kashmiris & earned their love. Today we feel his absence the most. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 4, 2019

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, "जो लोग हम पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे हैं वो महसूस करेंगे कि हमारा डर गलत नहीं था। नेताओं को घर में नजरबंद किया गया, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई हैं और धारा 144 लागू कर दिया गया है... ये हालात किसी स्तर पर सामान्य नहीं हैं।"

Hope those who accused us of rumour mongering realise that our fears weren’t misplaced. Leaders under house arrest, broadband services suspended & section 144 enforced isn’t normal by any standard. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 4, 2019

राज्य की मौजूदा स्थिति पर खुशी मनाने वालों को भी महबूबा ने निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, "जम्मू-कश्मीर के हालात पर जो लोग जश्न मना रहे हैं वो इस बात से अनजान हैं कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए किसी भी एकतरफा कदम के दूरगामी नतीजे होंगे।"

Those who’re celebrating the situation here are ignorant about the far reaching consequences of any unilateral action that’ll taken by GOI. — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 4, 2019

मोबाइल इंटरनेट बंद

आतंकवादी हमले की आशंका और नियंत्रण रेखा पर तनातनी बढ़ने के बीच कश्मीर घाटी में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ाए जाने के साथ ही रविवार को तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस ने कहा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिये ऐहतियाती कदम के तौर पर घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गयी हैं। मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि इंटरनेट सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रहेगी। वहीं दूसरी ओर, जम्मू में भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर की गई हैं। जम्मू की डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान ने रविवार देर रात यह जानकारी दी।

श्रीनगर और जम्मू में धारा 144

तनावपूर्ण हालात के बीच सरकार ने श्रीनगर में धारा 144 लागू कर दी है, जो कि आज रात (5 अगस्त) 12 बजे से अगले आदेश तक जारी रहेगी। इस आदेश के बाद से जिले में कोई भी सार्वजनिक गतिविधियां नहीं होंगी। आदेश जारी रहने के दरम्यान शहर में किसी भी तरह की रैली और जनसभा करने की मनाही होगी। सभी सरकारी अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपना पहचान-पत्र साथ रखें। जम्मू में भी धारा 144 सोमवार (5 अगस्त) सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई है।

जम्मू में सोमवार को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे

जम्मू जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रशासनों से उन्हें सोमवार को ऐहतियातन बंद रखने के लिये कहा है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जम्मू की उपायुक्त सुषमा चौहान ने रविवार रात कहा, "सभी निजी तथा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को ऐतहियातन बंद रखने की सलाह दी गयी है।" अधिकारियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है, जहां खतरे की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बलों की तैनाती कई गुणा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले जम्मू क्षेत्र, विशेषकर सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) समेत अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।