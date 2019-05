महबूबा मुफ्ती ने देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री बनने पर सीतारमण को बधाई दी, कही यह बात

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री बनने पर सीतारमण को शुक्रवार को बधाई दी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट संदेश में कहा, ‘वित्तमंत्री के रूप में नई भूमिका के लिए सीतारमण को मुबारकबाद।’ महबूबा ने ट्वीट में कहा कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय की पूर्णकालिक जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला ने सभी तरह से यह अवरोधक ढाया है। सीतारमण ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के नार्थ ब्लाक में केन्द्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली।

Congratulations to @nsitharaman on her new role as Finance Minister. As the first woman to helm this crucial portfolio full time, she’s shattered the glass ceiling by all means.