विश्व कप क्रिकेट मैच में इंग्लैंड के हाथों भारत की 31 रनों की हार को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हार के लिए भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी का रंग बदलने को जिम्मेदार ठहराया है।

बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर रविवार को खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने भारत को 31 रनों से मात दी। वर्ष 1992 के बाद विश्व कप क्रिकेट में इंग्लैंड के हाथों भारत की यह पहली हार थी। रविवार को हुए इस मैच में भारतीय टीम की 'ब्लू' के स्थान पर 'केसरिया' जर्सी थी। इंग्लैंड के लिए विश्व कप के सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए यह मैच जीतना जरुरी था। पाकिस्तान की इस मैच में विशेष रुप से निगाहें थीं क्योंकि इंग्लैंड के हार जाने पर सेमीफाइनल के लिए उसकी उम्मीदें बढ़ जाती। विश्व कप क्रिकेट 2019 में भारत के हाथों पाकिस्तान पराजित हो चुका है।

Call me superstitious but I’d say it’s the jersey that ended India’s winning streak in the #ICCWorldCup2019.