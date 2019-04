महबूबा मुफ्ती का आरोप, BJP राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर डर का माहौल पैदा कर रही है

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर सोमवार को आरोप लगाया कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर डर का माहौल पैदा करके लोकसभा चुनाव जीतने की छटपटाहट में बालाकोट जैसे एक अन्य हमले की तैयारी कर रही है। महबूबा ने एक ट्वीट में कहा, ''ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जवानों की कुर्बानी का नाजायज लाभ उठाकर और मतदाताओं के ध्रुवीकरण से भाजपा को मदद नहीं मिली है, इसलिए वह चुनाव जीतने की छटपटाहट में अब राष्ट्रीय सुरक्षा ने नाम पर डर पैदा करके बालाकोट जैसे एक अन्य हमले के लिए आधार तैयार कर रही है।"

वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक रैली में पुलवामा हमले और उसके बाद भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान के भीतर किए हवाई हमले का जिक्र किए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दे रही थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक रैली में कहा था, '' पुलवामा में जब उन्होंने दूसरी बार गलती की तो हम उनके घर में घुसे और हवाई हमला किया। उधर वालों को भी समझ में आ गया है कि अगर तीसरी गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे।"

Kashmir belongs to Kashmiris. Not anybody’s heirloom to inherit. Self seeking politics is intentionally blurring lines between self & country, exploiting armed forces to grab power, fuelling communal politics & dividing the country in the name of religion. Kuch yaad aaya? https://t.co/AJtTMsJI3L