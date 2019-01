मेघालय हादसा: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा-खदान अवैध, नक्शा नहीं होने से आ रही हैं दिक्कतें

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि खदान का कोई खाका नहीं होने के कारण मेघालय में फंसे 15 खनिकों को बचाने में दिक्कतें आ रही हैं। केंद्र ने न्यायालय को बताया कि अवैध खदान नदी के निकट स्थित है; पानी रिसने के कारण बचाव अभियान बाधित हो रहा है। कोर्ट ने केंद्र, अन्य प्राधिकारियों को बचाव अभियान की प्रगति और उठाए गए कदमों के बारे में स्थिति रिपोर्ट सात जनवरी को दायर करने का आदेश दिया है।

Meghalaya miners' rescue case: Solicitor General Tushar Mehta tells SC that the mine is illegal, it’s not maintained properly&no blueprints of the mine are available. Specialised divers of the Indian Navy were called but operation is difficult as is there is a river nearby.