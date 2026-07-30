सोनम रघुवंशी ने किया आत्मसमर्पण
मेघालय हनीमून मर्डर केस के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द करते हुए कहा कि वह पहली नजर में जमानत का हकदार नहीं था। यदि छह महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता, तो नई जमानत अर्जी दी जा सकती है।
मेघालय हनीमून मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 28 जुलाई को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी थी और उसे तीन हफ्ते में आत्मसर्पण करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में सोनम जमानत की हकदार नहीं थी। आरोपी को अपनी गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर गिरफ्तारी मेमो में कोई टाइपिंग की गलती भी थी, तो ऐसी गलतियों को जमानत देने का सही आधार नहीं माना जा सकता।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह भी कहा था कि ट्रायल अभी एक अहम चरण में है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि अगर छह महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो आरोपी कानून के मुताबिक नई जमानत अर्जी दाखिल कर सकती है।
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