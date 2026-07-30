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जांच में 696 बेटिकट यात्रियों से वसूला 5.36 लाख जुर्माना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चंदौली
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पीडीडीयू मंडल में एक मेगा टिकट जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 696 यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा गया। जांच के दौरान 5,36,760 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। रेल प्रशासन ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे हमेशा वैध टिकट के साथ यात्रा करें और भविष्य में नियमित जांच अभियान जारी रहेगा।

जांच में 696 बेटिकट यात्रियों से वसूला 5.36 लाख जुर्माना

पीडीडीयू, संवाददाता। पीडीडीयू मंडल में बीते मंगलवार को मेगा टिकट जांच अभियान चलाया। अभियान पीडीडीयू जंक्शन, सासाराम, डेहरी ऑन सोन और गया जंक्शन पर चलाया गया। सीनियर डीसीएम राजीव रंजन के अनुसार अभियान के दौरान चारों स्टेशनों के प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, प्रवेश और निकास द्वारों पर सघन जांच की गई। इसके साथ ही विभिन्न चलती ट्रेनों में भी टिकट जांच दल कार्रवाई को अंजाम दिया। जांच में कुल 696 यात्री बिना टिकट अथवा बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करते पकड़े गए। इन यात्रियों से जुर्माने के रूप में 5,36,760 रुपये का राजस्व वसूला गया। बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट लेना अब काफी आसान है।

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यात्री टिकट काउंटर के अलावा रेलवन मोबाइल एप, स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन एटीवीएम और अन्य अधिकृत माध्यमों से टिकट ले सकते हैं।रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे हमेशा वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें। बिना टिकट यात्रा करना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही अनधिकृत यात्रा पर नियंत्रण और यात्रियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मंडल द्वारा इस तरह के विशेष जांच अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाए जाएंगे।

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