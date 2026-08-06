एलबीएसएम कॉलेज के मेगा रोजगार मेले में 265 विद्यार्थियों का चयन
एलबीएसएम कॉलेज में आयोजित मेगा रोजगार मेले में 1150 युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मेले में 648 रिज्यूमे जमा किए गए और 265 छात्रों का चयन विभिन्न कंपनियों के लिए किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने छात्रों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई।
एलबीएसएम कॉलेज में क्वैश कॉर्प लिमिटेड और कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के संयुक्त तत्वाधान में मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें नौकरी पाने के लिए विद्यार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में लगभग 1150 युवाओं ने हिस्सा लिया और 648 रिज्यूमे जमा किए गए। साक्षात्कार के बाद विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए कुल 265 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिनमें टाटा मोटर्स सानंद के लिए 60, जमशेदपुर प्लांट में अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए 140, धूत ट्रांसमिशन औरंगाबाद के लिए 25 तथा एमआरएफ गुजरात के लिए 40 छात्र शामिल हैं। यह प्लेसमेंट भारत सरकार की क्वैश योजना की उपयोजना कौशल्या के तहत आयोजित किया गया।
चयनित छात्रों को आकर्षक स्टाइपेंड के साथ आवास, भोजन, बीमा, मेडिकल और औद्योगिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार झा ने कहा कि कॉलेज यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यहां के विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मेला उन युवाओं के लिए है, जो कौशल विकास कर शीघ्र नौकरी पाना चाहते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्लेसमेंट सेल के समन्वयक डॉ. विजय प्रकाश, सह संयोजक डॉ. अजेय वर्मा और अन्य समिति सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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