स्वास्थ्य शिविर में 265 मरीजों को मिला लाभ

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जौनपुर में कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सैमुअल पाल की अध्यक्षता में आधार नामांकन एवं अपडेट की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में 0-5 वर्ष के बच्चों के नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट की प्रगति की चर्चा की गई। डीएम ने सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण आधार सेवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विशेष अभियान के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।
जौनपुर, संवाददाता। कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. की अध्यक्षता में मंगलवार को आधार नामांकन एवं अपडेट करने वाले कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आधार सेवाओं की प्रगति, 0-5 वर्ष के बच्चों के नामांकन, 5-7 वर्ष और 15-17 वर्ष आयु वर्ग के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, लंबित मामलों और आधार केंद्रों के संचालन पर सीमीक्षा की गई। डीएम ने संबंधित विभागों को आधार नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण आधार सेवाएं मिलनी चाहिए। शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया।
बैठक में डीएम ने आधार के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को आधार एप के माध्यम से उपलब्ध सुविधाओं, जैसे डिजिटल आधार प्रोफाइल, सुरक्षित क्यूआर कोड आधारित पहचान सत्यापन, आधार विवरण साझा करने की सुविधा तथा अन्य उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाए। इस दौनान सीडीओ ध्रुव खाड़िया, एडीएम-एफआर परमानंद झा, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, एवं यूडीआइए के प्रतिनिधि तथा आधार नामांकन एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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