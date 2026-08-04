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गायत्री परिवार ने शताब्दी वर्ष की तैयारियों को लेकर जिला समिति बनाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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देवेंद्र पांडे, बागेश्वर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष 2026 के तहत एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शताब्दी अनुदान कार्य समिति का गठन किया गया। दीपक परिहार को समन्वयक और गोविंद सिंह बाफिला को सह-समन्वयक नियुक्त किया गया। सदस्यों के नाम और जानकारी शांतिकुंज, हरिद्वार भेजी जाएगी।

गायत्री परिवार ने शताब्दी वर्ष की तैयारियों को लेकर जिला समिति बनाई
गायत्री परिवार ने शताब्दी वर्ष की तैयारियों को लेकर जिला समिति बनाई

देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष-2026 के तहत आयोजित कार्यक्रमों के सफल संचालन और संगठनात्मक गतिविधियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जिला समन्वय समिति, जोन-उपजोन प्रतिनिधियों एवं सक्रिय परिजनों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला शताब्दी अनुदान कार्य समिति के गठन का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से दीपक परिहार को समिति का समन्वयक और गोविंद सिंह बाफिला को सह-समन्वयक नियुक्त किया गया। इसके अलावा विभिन्न दायित्वों के लिए पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन कर जिम्मेदारियां सौंपी गईं। समिति में जिला व ब्लॉक समन्वयक, ट्रस्ट मंडल, बीएसजीपी, आरएसजीपी, युवा मंडल और महिला प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।बैठक

में निर्णय लिया गया कि समिति के सभी सदस्यों का नाम, पता, पिनकोड और मोबाइल नंबर सहित पूरा विवरण अनुमोदन के लिए शांतिकुंज, हरिद्वार भेजा जाएगा। बैठक की अध्यक्षता जयराम मोटालनी ने की। इस अवसर पर हरिद्वार से आए दिनेश चंद्र मैखुरी, प्रदीप कुमार साहू, हीरा सिंह ऐठानी, रतन रावल, त्रिलोक बठकोरा, दुर्गा असवाल, जगदीश भट्ट, मनीष पांडे, चंदन सिंह गोगिनी, सतेंद्र असवाल, पारस वर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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