बुनकर एकता समिति ने कैबिनेट मंत्री के सामने रखीं बिजली की समस्याएं
इटावा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में बुनकरों की बिजली समस्याओं पर बैठक हुई। बुनकरों ने बिजली की दर 400 से 200 रुपए प्रति किलो वाट करने की मांग की। मंत्री ने बुनकरों के उपकरणों के रजिस्ट्रेशन और ब्याज माफी पर भी निर्देश दिए। सभी बुनकरों की मांगों को सीएम के समक्ष रखने का आश्वासन मिला।
इटावा। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में खादी भवन लखनऊ में बुनकरों के बिजली की समस्याओं को लेकर बैठक हुई जिसमें कैबिनेट मंत्री रविंद्र जयसवाल व राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद रहे। बैठक में बुनकर एकता समिति इटावा के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष इदरीस अंसारी के नेतृत्व में भाग लिया। इदरीस अंसारी ने कैबिनेट मंत्री के समक्ष इटावा एवं प्रदेश के बुनकरों के लिए 400 रूपए प्रति किलो वाट से घटाकर 200 रुपए प्रति किलो वाट करने की मांग की। प्रदेश प्रवक्ता एवं सलाहकार मोहम्मद क़ासिम अंसारी ने कहा कि पावरलूम के साथ सहयोगी उपकरणों जैसे कोन मशीन, वावन मशीन, चीर मशीन, प्रेस मशीन इत्यादि के भी पृथक–पृथक रजिस्ट्रेशन कर बिजली कनेक्शन दिए जाए जिसके लिए कैबिनेट मंत्री ने सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग इटावा सुनील कुमार यादव को आदेशित किया की सभी बुनकरों के सहयोगी उपकरणों के पृथक पृथक रजिस्ट्रेशन कर बिजली कनेक्शन जारी कराए जाएं।
संरक्षक नफ़ीसुल हसन अंसारी एवं प्रमुख महासचिव सलाउद्दीन अंसारी ने ब्याज माफी की मांग की जिसके लिए केबिनेट मंत्री ने बिजली विभाग के निदेशक को वन टाइम सेटिलमेंट के जरिए प्रदेश के सभी बुनकरों का ब्याज माफ करने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष शमशुद्दीन अंसारी एवं हाजी अखलाक अंसारी ने कहा 5 किलोवाट से बढ़ा कर 20 किलो वाट कर दिया जाए साथ ही बुनकरों के लिए राहत पैकेज भी देने की मांग की। कैबिनेट मंत्री ने सभी मांगों को सुनकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर अगले माह से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में रखकर पास कराने का आश्वाशन दिया।
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