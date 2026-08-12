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डीएम की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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गोरखपुर में महायोगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की बैठक आयोजित की जाएगी। कार्यशाला में अपार आईडी क्रिएशन और यू-डायस पोर्टल के महत्व पर चर्चा होगी। छात्रों की आईडी बनाने के लिए सभी स्कूलों को जागरूक किया जाएगा, ताकि जनपद की रैंकिंग में सुधार हो सके।

डीएम की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक आज

गोरखपुर, निज संवाददाता। महायोगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में बुधवार सुबह दस बजे से जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों की बैठक / कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा विद्यालयों के प्रतिनिधियों को सुना जाएगा व उनकी समास्याओं का निस्तारण किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि कार्यशाला में अपार आईडी क्रिएशन व यू-डायस पोर्टल के लिए सभी को जागरूक किया जाएगा। बताया कि जनपद के समस्त परिषदीय, शासकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों (कक्षा 1 से 8 तक) में यूडीआईएसई पोर्टल पर प्रोफाइल, टीचर एवं स्टूडेंट मॉड्यूल को अद्यतन किया जाना है।बताया

ये भी पढ़ें:अपार आईडी निर्माण की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश

कि प्रत्येक नामांकित विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार की जानी अनिवार्य है। समीक्षा में पाया गया है कि कुछ निजी व गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा अपार आईडी क्रिएशन में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है। इससे जनपद की समग्र रैंकिंग प्रभावित हो रही है।

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