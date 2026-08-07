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ब्रास कलस्टर की स्थापना से जलेसर में सुगम होगा घुंघरू-घंटी व्यापार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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योजना भवन लखनऊ में ओडीओपी मैटल इंडस्ट्रीज की बैठक हुई, जिसमें जलेसर विधायक संजीव दिवाकर ने ब्रास क्लस्टर बनाने की मांग रखी। इससे घुंघरू-घंटी के निर्माण में सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने जलेसर के लिए इंडस्ट्रियल एरिया का जमीन आवंटित किया है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। व्यापारियों ने समस्याओं के समाधान की मांग की।

ब्रास कलस्टर की स्थापना से जलेसर में सुगम होगा घुंघरू-घंटी व्यापार

योजना भवन लखनऊ में ओडीओपी मैटल इंडस्ट्रीज की बैठक आयोजित हुई। जलेसर विधायक संजीव दिवाकर और मैटल व्यापारियों ने उद्योग की तरक्की के लिए ब्रास कलस्टर बनाने की मांग रखी। इससे घुंघरू-घंटी एवं अन्य पीतल वस्तुओं के निर्माण का कार्य सुगम हो सके। व्यापार और व्यापारियों की तरक्की का रास्ता खुल सकेगा। बैठक में जलेसर विधायक ने बताया कि उनके प्रयास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलेसर के मकसूदपुर में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एक साल पहले ज़मीन आवंटित हो चुकी है। नक्शा भी बन गया है। परंतु अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। गैस पाइप लाइन जलेसर तक आ गई लेकिन चालू नहीं हुई है।

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जलेसर में ब्रास क्लस्टर बनने से घुंघरू-घंटा एवं घंटी का व्यापार सुगम हो सकेगा।जलेसर के व्यापारी आदित्य मित्तल, जेडी मिश्रा ने भी नगर में संचालित घुंघरू-घंटी व्यापार में आ रही दिक्क्तों को उठाया। समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण कराने की मांग की भी। बैठक में प्रमुख सचिव एमएसएमई शशिभूषण लाल सुशील आईएएस, पर्यावरण विभाग सचिव जगप्रवेश आईएएस, जॉइंट सेक्रेट्री अवनेंद्र कुमार, सूचना कमीशन कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण कुमार, व्यापारी उपस्थित रहे।

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