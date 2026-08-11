उर्वरक की ओवररेटिंग और कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई
मंगलवार को सीडीओ हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में कृषि अधिकारियों, कंपनियों और थोक विक्रेताओं की बैठक हुई। बैठक में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने, अनियमितताओं पर कार्रवाई करने और टैगिंग की समस्याओं पर चर्चा की गई। विभागीय अधिकारियों और विक्रेताओं ने बैठक में भाग लिया।
किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को सीडीओ हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में कृषि अधिकारियों, कंपनियों और थोक विक्रेताओं की बैठक हुई। सीडीओ ने उर्वरक प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने और ओवररेटिंग, टैगिंग, जमाखोरी व कालाबाजारी मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। थोक विक्रेताओं को फुटकर विक्रेताओं पर टैगिंग नहीं थोपने की हिदायत दी गई। जिला कृषि अधिकारी केके सिंह समेत विभागीय अधिकारी, कंपनी प्रतिनिधि और विक्रेता मौजूद रहे।
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