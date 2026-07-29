नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों पर करें त्वरित और सख्त कार्रवाई: डीसी
खूंटी में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में नार्को कॉर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अवैध अफीम की खेती, मादक पदार्थों की तस्करी और नशा उन्मूलन पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और जागरूकता अभियानों के लिए निर्देश दिए।
खूंटी, संवाददाता। समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में नार्को कॉर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में अवैध अफीम की खेती, मादक पदार्थों की तस्करी तथा नशा उन्मूलन से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई।
बैठक की मुख्य चर्चा
बैठक में पुलिस अधिकारियों ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों एवं की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करने तथा पूर्व में नष्ट की गई अफीम की खेती वाले क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने सीमावर्ती इलाकों, स्कूलों और कॉलेजों के आसपास विशेष निगरानी रखने तथा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाने को कहा। जिला कृषि पदाधिकारी को प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए लाभकारी वैकल्पिक खेती की कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश भी दिया गया।
उपायुक्त का निर्देश
इस अवसर पर उपायुक्त मो जावेद हुसैन ने कहा कि अफीम, ब्राउन शुगर एवं अन्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने भी नियमित छापेमारी अभियान चलाकर मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। बैठक में डीएफओ दिलीप कुमार यादव, अपर समाहर्ता सुषमा लकड़ा, डीएसपी मुख्यालय प्रभात कुमार बेक, एसडीपीओ मंगल सिंह जामुदा, सिविल सर्जन डॉ. ललित रंजन पाठक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे。
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