प्रधानाचार्यों की बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर हुआ मंथन

सेपियंस स्कूल विकासनगर में गुरुवार को जनपद के सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रतिनिधियों की समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में करीब 600 प्रधानाचार्यों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर मंथन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविन्द राम जयसवाल,व खंड शिक्षा अधिकारी कालसी,चकराता,विकासनगर व सेलाकुई के पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मान करने के साथ हुई। बैठक में विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, परीक्षा व्यवस्था, अनुशासन तथा नवीन शैक्षिक गतिविधियों के प्रभावी संचालन को लेकर चर्चा हुई। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविन्द राम जयसवाल ने सभी प्रधानाचार्यों को शिक्षा विभाग के निर्देशों का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पालन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण, नवाचार आधारित शिक्षण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बैठक के दौरान विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। साथ ही विद्यालयों से जुड़ी समस्याओं एवं उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई। अंत में सभी प्रधानाचार्यों ने शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी कालसी भुवनेश्वर प्रसाद, खंड खिक्षा अधिकारी चकराता बुशरा,खंड शिक्षा अधिकारी विकासनगर विनीता नेगी कठैत, खंड शिक्षा अधिकारी सेलाकुई कुंदन सहित सहोदय अंतर्विद्यालयी समिति के सचिव बीएस राणा, सेपियंस विद्यालय प्रबंधन समिति के रविकांत सपरा, रशिता सपरा, विद्यालय प्रधानाचार्य नवीन तनेजा तथा हरबर्टपुर शाखा की प्रधानाचार्या गीता नेगी सहित विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।