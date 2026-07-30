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एएनएम की बैठक में स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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नावकोठी में गुरुवार को पीएचसी अधीनस्थ सभी एपीएचसी और एचएससी के एएनएम की बैठक हुई। चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजीव रंजन चौधरी ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की और टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य बताते हुए संदिग्ध मामलों की जांच बढ़ाने का निर्देश दिया। परिवार नियोजन और टीकाकरण पर भी जोर दिया गया।

एएनएम की बैठक में स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की समीक्षा

नावकोठी,निज संवाददाता। पीएचसी अधीनस्थ सभी एपीएचसी तथा एचएससी पर तैनात एएनएम की बैठक पीएचसी में गुरुवार को आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजीव रंजन चौधरी ने की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत बनाना विभाग का लक्ष्य है। इसके लिए स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर आने वाले संदिग्ध का अधिकाधिक जांच करने का निर्देश दिया। गैर संचारी रोग पर नियंत्रण हेतु विशेष अभियान संचालित होना है। इसकी तैयारी में लग जाने पर बल दिया। एचएससी में आने वाले रोगियों को दी जाने वाली दवा आदि को अपलोड करने पर बल दिया गया।

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परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए जागरूकता अभियान चला कर गर्भनिरोध के स्थायी साधन बंध्याकरण, नसबंदी , दो बच्चों के बीच रखने के लिए कंडोम, छाया, अंतरा, माला एन , काँपर टी लगाने में गति लाने पर जोर दिया गया। एलसीडी कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, टेलीमेडीसीन, डाटा अपलोडिंग आदि की समीक्षा की गई। मौके पर बीएचएम आनंद ईश्वर, बी सीएम उषा कुमारी, रवि कुमार, एएनएम शारदा चौरसिया, श्वेता कुमारी, सुजाता, बेबी, रीना, शालिनी, राज नंदिनी, रूपम, मंचन, सीमा, दीपा, नंदन, विभा, शशिकला आदि मौजूद थे।

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