स्वतंत्रता सेनानी पंडित सहदेव झा का स्मरण दिवस 12 को
मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता सेनानी पंडित सहदेव झा स्मृति मंच की बैठक हुई। आगामी 12 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस पर उनकी जीवनी पर संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। समारोह में विभिन्न जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में कई प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया।
मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। स्वतंत्रता सेनानी पंडित सहदेव झा स्मृति मंच की पड़ाव पोखर स्थित प्रधान कार्यालय में मंगलवार को बैठक हुई। अध्यक्षता मंच के संयोजक अशोक झा ने की। संचालन तेज नारायण झा उर्फ तेजू भाई ने किया। अशोक झा ने कहा कि आगामी 12 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर पंडित सहदेव झा का स्मरण दिवस एवं उनकी जीवनी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। आयोजन आमगोला स्थित एक विवाह भवन में होगा। समारोह में मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक समेत शहर के जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ नागरिक को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में प्रो. ओम प्रकाश झा, प्रो. विकास उपाध्याय, साकेत रमन पाण्डेय, कुंदन शांडिल्य, संकेत मिश्रा, महंत कमलेश झा, पंडित हरिशंकर पाठक, शिवेंद्र कुमार झा, अभिषेक कुमार मनोरंजन आदि थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें