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डीसीएचबी तैयार करने को लेकर बीडीओ ने की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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राजपुर, एक संवाददाता।रागी राजस्व ग्रामों में एक से 30 अगस्त तक सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। इस दौरान फील्ड फंक्शनरी प्रत्येक गांव में उ

डीसीएचबी तैयार करने को लेकर बीडीओ ने की बैठक

राजपुर, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में शनिवार को जनगणना 2027 के तहत डिस्ट्रिक्ट सेन्सस हैंडबुक (डीसीएचबी) तैयार करने को लेकर प्रतिनियुक्त फील्ड फंक्शनरी कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ प्रवीण कुमार ने की।

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