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टास्क फोर्स बैठक में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और टीकाकरण अभियानों पर सख्त निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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एसडीएम सदर की अध्यक्षता में तहसील बिजनौर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, और बाल विकास के अधिकारी शामिल हुए। 14 अगस्त को बच्चों को एलबेंडाजॉल की गोली देने की योजना बनाई गई है। स्कूलों में टीकाकरण अभियान अनिवार्य किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

टास्क फोर्स बैठक में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और टीकाकरण अभियानों पर सख्त निर्देश

एसडीएम सदर की अध्यक्षता में तहसील बिजनौर में तहसील टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्ति, बाल विकास और विकास खंड के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रमुख स्वास्थ्य अभियानों और नियमित टीकाकरण की समीक्षा कर सख्त निर्देश जारी किए गए। ​ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक अजीन अहमद ने बताया कि 14 अगस्त को 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एलबेंडाजॉल की गोली खिलाई जाएगी और छूटे बच्चों को 18 अगस्त को कवर किया जाएगा। नायब तहसीलदार सदर सार्थक चावला ने सभी स्कूलों, आंगनबाड़ियों, मदरसों और इंटर कॉलेजों में समय से दवाइयां पहुंचाने, साफ पीने के पानी और बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों को खाली पेट या बीमार स्थिति में दवा न दी जाए। आपात स्थिति में 108 एम्बुलेंस पर संपर्क करने को कहा गया। बिना कारण बाधा डालने वाले परिवारों की सूचना एक सप्ताह में कार्यालय को भेजने के आदेश हैं। ​बैठक में 14 साल की किशोरियों के एचपीवी वैक्सिनेशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गई (मोहम्मदपुर देवमल में 936 और हल्दौर में 579 टीकाकरण)। अगस्त माह में विशेष कैंप लगाकर लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। डा. देवेंद्र कुमार ने बताया कि स्कूलों में टीडी/डीपीटी टीकाकरण अभियान 3-4 और 6-7 अगस्त को चलेगा। यह टीकाकरण अनिवार्य है, जिसके लिए सभी निजी व राजकीय स्कूलों को अभिभावकों से समय से सहमति लेने की अपील की गई है। डा. देवेंद्र, सीडीपीओ शीतल, पूर्ति निरीक्षक, डीसी नवीन, जेएसआईडीसी अमित, बीपीएम हिमांशु सहित डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और गावी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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