राशन डीलर की समस्याओं के समाधान पर विमर्श
रांची में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुरेश प्रसाद ने की। सम्मेलन में राशन डीलरों की समस्याओं पर चर्चा की गई और प्रदेश कमेटी का विस्तार किया गया। कार्यक्रम में कई पदाधिकारी और विक्रेता शामिल हुए।
रांची, प्रमुख संवाददाता। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, झारखंड प्रदेश की ओर से सोमवार को डोरंडा शिशु सदन में सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रसाद ने की। कार्यक्रम में राशन डीलर की समस्याओं के समाधान को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस मौके पर प्रदेश कमेटी का विस्तार कर पदधारियों का मनोनयन किया गया। कार्यक्रम में राज्यभर से आए संगठन के पदधारी, कोर कमेटी के सदस्य एवं रांची जिला के जन वितरण प्रणाली विक्रेता उपस्थित थे।
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