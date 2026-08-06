प्रमंडलीय शिक्षा स्थापना समिति की बैठक 10 को
धनबाद में शिक्षा विभाग की क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकों के स्थानांतरण के लिए 10 अगस्त को समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी डीईओ एवं अन्य को उपस्थित रहना है। पूर्व पदस्थापित लिपिकों ने योगदान कर दिया है और अब सभी लिपिकों की नजर बैठक पर है।
धनबाद। शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों के स्थानांतरण व पदस्थापन के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक ने 10 अगस्त को प्रमंडलीय शिक्षा स्थापना समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी डीईओ समेत अन्य को उपस्थित होने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न कार्यालयों में पूर्व पदस्थापित लिपिकों ने योगदान दे दिया है। अब सभी लिपिकों को 10 अगस्त को प्रमंडलीय शिक्षा समिति की बैठक होने का इंतजार है।
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