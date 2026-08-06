Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रमंडलीय शिक्षा स्थापना समिति की बैठक 10 को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow us on Google News
share

धनबाद में शिक्षा विभाग की क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकों के स्थानांतरण के लिए 10 अगस्त को समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी डीईओ एवं अन्य को उपस्थित रहना है। पूर्व पदस्थापित लिपिकों ने योगदान कर दिया है और अब सभी लिपिकों की नजर बैठक पर है।

प्रमंडलीय शिक्षा स्थापना समिति की बैठक 10 को

धनबाद। शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित लिपिकों के स्थानांतरण व पदस्थापन के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक ने 10 अगस्त को प्रमंडलीय शिक्षा स्थापना समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी डीईओ समेत अन्य को उपस्थित होने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न कार्यालयों में पूर्व पदस्थापित लिपिकों ने योगदान दे दिया है। अब सभी लिपिकों को 10 अगस्त को प्रमंडलीय शिक्षा समिति की बैठक होने का इंतजार है।

ये भी पढ़ें:शिक्षकों के तबादले के लिए जिला स्थापना से मांगी रिपोर्ट
ये भी पढ़ें:शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बनेगी स्थापना कमेटी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Transfer Dhanbad News Dhanbad Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।