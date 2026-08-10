मेरठ टीम ने जीता यूपी सब जूनियर बास्केटबॉल का खिताब
मेरठ पब्लिक स्कूल में आयोजित 30वीं उत्तर प्रदेश सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में मेरठ ने बालक और बालिका दोनों वर्गों में खिताब जीता। बालक वर्ग में टीम ने बागपत को हराकर, जबकि बालिका वर्ग में गौतमबुद्धनगर को हरा कर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। समापन समारोह में प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं।
मेरठ पब्लिक स्कूल में आयोजित 30वीं उत्तर प्रदेश सब जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में मेरठ की टीम ने बालक और बालिका दोनों वर्गों का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को मेरठ पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स, वेस्ट एंड रोड में खेले गए फाइनल मुकाबलों में मेरठ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
बालक वर्ग का फाइनल
बालक वर्ग के फाइनल में मेरठ का मुकाबला बागपत से हुआ। मेरठ की टीम ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और हर क्वार्टर में बेहतर खेल दिखाते हुए 54-41 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। मेरठ की ओर से साहिल कुमार ने सर्वाधिक 16 अंक जुटाए। बागपत को उपविजेता और गौतमबुद्धनगर को तीसरा स्थान मिला।
बालिका वर्ग का फाइनल
बालिका वर्ग का फाइनल मेरठ और गौतमबुद्धनगर के बीच बेहद रोमांचक रहा। शुरुआती तीन क्वार्टर तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं। निर्णायक चौथे क्वार्टर में मेरठ की बालिकाओं ने आक्रामक खेल का शानदार प्रदर्शन किया और मुकाबले को 68-50 से जीत लिया। मेरठ की कीर्ति रावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 अंक बनाए। गौतमबुद्धनगर दूसरे और गोरखपुर तीसरे स्थान पर रहा।
समापन समारोह
समापन समारोह में उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय, लखनऊ के पर्यवेक्षक आजाद सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। एमपीजीएस की प्रधानाचार्या रचना शर्मा ने अतिथियों और पदाधिकारियों का स्वागत किया। मेरठ बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव मिर्जा ने आभार जताया। उन्होंने एमपीएस ग्रुप के निदेशक विक्रमजीत सिंह शास्त्री, एमपीजीएस की प्रधानाचार्या रचना शर्मा, एमपीएस मेन विंग की प्रधानाचार्या अलका गौर श्रीवास्तव, कोच अमरजीत सिंह, हरेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया। संचालन भगवान सिंह ने किया।
यूपी टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन
मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के सचिव दिलीप सिंह ने कहा कि चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर उत्तर प्रदेश की टीम का चयन किया जाएगा। यह टीम विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में होने वाली 51वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। ऐसे में मेरठ के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाने का रास्ता भी खुल गया है।
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