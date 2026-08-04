एआई अवेयरनेस प्रोग्राम में मेरठ नौंवे और सहारनपुर 11वें स्थान पर
मेरठ ने कक्षा 11 व 12 के ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अवेयरनेस प्रोग्राम में प्रदेश में नौंवा स्थान प्राप्त किया है। समग्र शिक्षा माध्यमिक राज्य परियोजना कार्यालय से मिली रिपोर्ट के अनुसार, सभी जिलों की स्थिति का आंकलन किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षकों को प्रगति की दैनिक समीक्षा और कम प्रगति वाले स्कूलों की विशेष मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं।
मेरठ। राजकीय, अशासकीय और स्ववित्त पोषित माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 11 व 12वीं में ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अवेयरनेस प्रोग्राम में अंतर्गत पाठयक्रम पूरा करने में मेरठ नौंवे नंबर पर आया है। समग्र शिक्षा माध्यमिक राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त प्रदेश स्तरीय प्रगति रिपोर्ट में प्रदेश के सभी जिलों की स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट के बाद जिला विद्यालय निरीक्षकों को विद्यालयवार प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा, कम प्रगति वाले विद्यालयों की विशेष मॉनिटरिंग और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने को कहा है। वहीं, जिन जिलों में प्रगति रिपोर्ट बहुत कम है, वहां पर नाराजगी जताई गई। इसके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं।टॉप-15
जिलों की रैंकिंगरैंक जिला1 लखनऊ2 गौतमबुद्ध नगर3 आगरा4 उन्नाव5 गोरखपुर6 जौनपुर7 वाराणसी8 प्रयागराज9 मेरठ10 महोबा11 सहारनपुर12 कानपुर नगर13 इटावा14 गाजियाबाद15 मथुरा
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