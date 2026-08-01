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मेरठ: मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना: ई-लॉटरी के माध्यम से 28 लाभार्थियों का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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मेरठ में विकास भवन सभागार में डीएम डॉ. वीके सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक आयोजित हुई। कुल 107 आवेदन मिले, जिनमें से 28 लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता के आधार पर किया गया। 50 पुरुष और 29 महिला आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया।

मेरठ: मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना: ई-लॉटरी के माध्यम से 28 लाभार्थियों का चयन

मेरठ, मुख्य संवाददाता शुक्रवार को विकास भवन सभागार में डीएम डॉ. वीके सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक संपन्न हुई।​दुग्धशाला विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित नंदबाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना' (वर्ष 2026-27) के तहत 2 स्वदेशी नस्ल की गायों की इकाई स्थापित की जानी है। नंदबाबा दुग्ध मिशन के पोर्टल पर सीधे ई-लॉटरी के माध्यम से रैंडमाइजेशन किया गया। मेरठ जनपद से कुल 107 पात्र आवेदन प्राप्त हुए थे। पारदर्शिता के आधार पर 14 पुरुष एवं 14 महिला लाभार्थियों (कुल 28) का चयन किया गया है।

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50 पुरुष और 29 महिला आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। चयनित सभी लाभार्थियों को डीएम डा.वीके सिंह और सीडीओ नूपुर गोयल द्वारा बधाई दी गई। इस अवसर पर डीएम, सीडीओ के साथ ही पीडी डीआरडीए ​सुनील कुमार सिंह, ​अविनाश गुप्ता (गौ-संवर्धन योजना नोडल अधिकारी / वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक), ​चयन समिति के अन्य सभी सदस्य आदि मौजूद रहे।

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