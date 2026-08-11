अधिवक्ता अनिल कुमार उर्फ अनिल प्रधान की जिला बार एसोसिएशन की सदस्यता निलंबित
मेरठ जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में अधिवक्ता अनिल कुमार उर्फ अनिल प्रधान की सदस्यता निलंबित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में शिकायतों पर चर्चा की गई। अनिल प्रधान ने आरोप लगाया कि यह सब राजनीतिक विद्वेष के कारण हो रहा है और वह उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अपना पक्ष रखेंगे।
जिला बार एसोसिएशन, मेरठ की कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को लाल बहादुर शास्त्री सभागार में अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों, पूर्व पदाधिकारियों एवं अन्य सदस्यों की मौजूदगी में अधिवक्ता अनिल कुमार उर्फ अनिल प्रधान के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर विचार किया। कार्यकारिणी ने मामले को गंभीर मानते हुए निर्णय लिया कि अधिवक्ता अनिल कुमार उर्फ अनिल प्रधान की जिला बार एसोसिएशन की सदस्यता निलंबित करने की घोषणा की गई।एडवोकेट अनिल प्रधान ने कहा कि यह सब राजनीतिक विद्वेष के चलते किया जा रहा है। वे अपना पक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के समक्ष रखेंगे।
साथ ही बार के पदाधिकारी की शिकायत भी बार काउंसिल में की जाएगी।
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