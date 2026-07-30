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दूसरे चरण का नामांकन पूरा, 131 छात्रों ने कराया नामांकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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पलामू जिले के बसौरा स्थित राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में सत्र 2026-30 के लिए दूसरे चरण में 131 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया। इस दौरान अलग-अलग इंजीनियरिंग ब्रांचों में कुल 241 छात्रों ने नामांकन किया। पहले चरण में 141 छात्रों ने नामांकन कराया था। तीसरे चरण का नामांकन 4 से 6 अगस्त तक होगा।

दूसरे चरण का नामांकन पूरा, 131 छात्रों ने कराया नामांकन

मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिले के बसौरा स्थित राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में सत्र 2026-30 के लिए दूसरे चरण में 131 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है। दूसरे चरण का नामांकन 25 से 29 जुलाई तक चला। इस दौरान सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में 31 विधार्थियों ने नामांकन कराया इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में 24, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच में 28 और कंप्यूटर साइंस इंजिनियरिंग ब्रांच में 48 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया। पहले चरण के दौरान 141 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया था जिसमें से 31 विद्यार्थियों ने नामांकन वापस करा लिया था। दूसरे चरण के अंत तक कुल 241 विद्यार्थियों ने नामांकन कराया है।

निर्धारित कोटे के अलावा आरक्षित सीटों सहित सभी संकाय में कुल 108 सीट खाली है। जीईसी के प्राचार्य डॉ संजय कुमार सिंह ने बताया कि दूसरे चरण के निर्धारित अवधि तक 241 सीटो पर नामांकन हुआ है। कई विद्यार्थियों के पास वैद्य प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण नामांकन से वंचित किया गया है। तीसरे चरण का नमांकन 4 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा। कॉलेज में आरक्षित सीटों सहित 349 सीट पर विधार्थियों का नामांकन किया जाना है। इसके लिए झारखंड कंबाइंड की ओर से काउंसलिंग के बाद चयनित छात्रों का नामांकन किया जा रहा है।

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