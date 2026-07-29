जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित चार बच्चे इलाज के लिए चयनित
पहचान हृदय रोग से ग्रसित बच्चों की जांच के लिए गठित टीम गांवों का कर रही भ्रमण। अब तक 04 बच्चों की पहचान कर उन्हें इलाज के लिए चयनित किया है। मेदांता अस्पताल भेजे गए बच्चों का इलाज राज्य सरकार के खर्च पर होगा। अभिभावकों से अपील की गई है कि ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत संपर्क करें।
पहचान हृदय रोग से ग्रसित बच्चों की जांच के लिए गठित टीम गांवों का कर रही भ्रमण टीम अब तक 04 बच्चों की पहचान कर उन्हें इलाज के लिए किया है चयनित फोटो संख्या- 05, कैप्सन- बुधवार को डुमरांव प्रखंड के डुभकी गांव स्थित मध्य विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य जांच करने पहुंचे डॉक्टर। डुमरांव, निज संवाददाता।
जांच अभियान
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की पहचान के लिए चिकित्सकीय टीम शहर से लेकर गांवों तक लगातार जांच अभियान चला रही है। टीम ने अब तक चार बच्चों की पहचान कर उन्हें इलाज के लिए चयनित किया है। वहीं, आधा दर्जन बच्चों को पहले ही पटना स्थित मेदांता अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज सरकार के खर्च पर कराया जाएगा।
विशेष उपचार
टीम के सदस्य डॉ. टी.एन. राय ने बताया कि पीएचसी प्रभारी डॉ. आर.बी. प्रसाद के सहयोग से अभियान प्रभावी ढंग से चल रहा है। पटना में आवश्यक जांच के बाद जरूरतमंद बच्चों को विशेष उपचार के लिए विमान से अहमदाबाद स्थित सत्य साई अस्पताल भेजा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का खर्च राज्य सरकार वहन करती है।
समर्थन और प्रक्रिया
टीम के सदस्यों ने बताया कि हृदय रोग से पीड़ित बच्चों की पहचान में एएनएम, ममता एवं आशा कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जा रहा है। अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजातों की प्रारंभिक जांच की जाती है। किसी बच्चे में हृदय रोग की आशंका होने पर चिकित्सकीय टीम उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करती है। अभियान के तहत डुमरांव के महरौरा, शक्तिद्वार व डुभकी गांव के बच्चों का सफल उपचार कराया जा चुका है। वर्तमान में कुल 04 बच्चों को पटना के मेदांता अस्पताल में रेफर किया गया है। वहां विशेषज्ञों की जांच के बाद आवश्यकता पड़ने पर उन्हें विमान से अहमदाबाद भेजा जाएगा। चिकित्सकीय टीम ने अभिभावकों से अपील किया है कि यदि किसी बच्चे में जन्मजात हृदय रोग के लक्षण दिखाई दें या ऐसी आशंका हो तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। सूचना मिलने पर टीम बच्चे की जांच कर आगे की उपचार प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी。
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