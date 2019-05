डॉक्टर पायल तड़वी सुसाइड केस: महिला आयोग ने अस्पताल के निदेशक से पूछा- क्या कार्रवाई हुई हमें बताएं

अपनी वरिष्ठ सहकर्मियों द्वारा कथित तौर पर जातीय टिप्पणी किये जाने से परेशान होकर खुदकुशी करने वाली 26 वर्षीय चिकित्सक पायल तड़वी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीवाईएल नायर हॉस्पिटल के निदेशक को पत्र लिखा है और इस मामले में जांच का अनुरोध किया है। साथ ही महिला आयोग ने यह भी सूचना देने को कहा है कि इस केस में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। बता दें कि अपनी वरिष्ठ सहकर्मियों द्वारा कथित तौर पर जातीय टिप्पणी किये जाने से परेशान होकर खुदकुशी करने वाली 26 वर्षीय चिकित्सक पायल तड़वी के माता-पिता ने मंगलवार को मुंबई में उस सरकारी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया जहां वह काम करती थी। अन्य प्रदर्शनकारी भी तड़वी की मां आबिदा और पति सलमान के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए और तीन वरिष्ठों के खिलाफ “कड़ी कार्रवाई” की मांग की जिन्होंने कथित तौर पर “रैगिंग और जातीय टिप्पणियां कर उसे प्रताड़ित किया” और यह कदम उठाने के लिये बाध्य किया।

