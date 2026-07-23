इंस्टाग्राम पर तस्वीरें फैलाने के आरोप में एमबीबीएस छात्र पर नए मामले
तिरुवनंतपुरम में एक एमबीबीएस छात्र पर महिला सहपाठियों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें इंस्टाग्राम पर प्रसारित करने का आरोप है। छात्रों ने जांच में देरी को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद नए मामले दर्ज किए गए। छात्र एबेल को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद उसे फिर से गिरफ्तार किया जाएगा।
तिरुवनंतपुरम में महिला सहपाठियों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें इंस्टाग्राम के जरिए प्रसारित करने के आरोप में एमबीबीएस के एक छात्र के खिलाफ कुछ नए मामले दर्ज किए गए। यहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मामले की जांच में देरी का आरोप लगाते हुए बुधवार को थाने के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ये नए मामले दर्ज किए गए। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को वायनाड निवासी एमबीबीएस छात्र एबेल को गिरफ्तार किया था। हालांकि, अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे जमानत मिल गई थी। एबेल के खिलाफ अब तक आठ शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं और ताजा शिकायतों के आधार पर दो और मामले दर्ज किए गए।
पुलिस ने बताया कि नए मामलों में एबेल को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा।
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