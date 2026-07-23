Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंस्टाग्राम पर तस्वीरें फैलाने के आरोप में एमबीबीएस छात्र पर नए मामले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

तिरुवनंतपुरम में एक एमबीबीएस छात्र पर महिला सहपाठियों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें इंस्टाग्राम पर प्रसारित करने का आरोप है। छात्रों ने जांच में देरी को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद नए मामले दर्ज किए गए। छात्र एबेल को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद उसे फिर से गिरफ्तार किया जाएगा।

इंस्टाग्राम पर तस्वीरें फैलाने के आरोप में एमबीबीएस छात्र पर नए मामले

तिरुवनंतपुरम में महिला सहपाठियों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें इंस्टाग्राम के जरिए प्रसारित करने के आरोप में एमबीबीएस के एक छात्र के खिलाफ कुछ नए मामले दर्ज किए गए। यहां के सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मामले की जांच में देरी का आरोप लगाते हुए बुधवार को थाने के बाहर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ये नए मामले दर्ज किए गए। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को वायनाड निवासी एमबीबीएस छात्र एबेल को गिरफ्तार किया था। हालांकि, अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे जमानत मिल गई थी। एबेल के खिलाफ अब तक आठ शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं और ताजा शिकायतों के आधार पर दो और मामले दर्ज किए गए।

पुलिस ने बताया कि नए मामलों में एबेल को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Crime News Instagram अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।