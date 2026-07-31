मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे डिग्रीधारी लैब तकनीशियनों का प्रदर्शन, वाहन के आगे लेटे

चार सूत्रीय मांगें

चार सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 74 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर धरने दे रहे प्रदेश के बेरोजगार डिग्रीधारी मेडिकल लैब तकनीशियन शुक्रवार को गांधी पार्क मेंएकत्र हुए। यहां से प्रदर्शनकारियों ने मेडिकल लैब टैक्नोलॉजिस्ट संघ के बैनर तले आक्रोश रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया। पुलिस ने हाथीबड़कला क्षेत्र में बैरीकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी वर्षों से लंबित मांगों को रखने की अनुमति देने की मांग की। इस दौरान पुलिस से कहासुनी हो गई और धक्का-मुक्की की स्थिति उत्पन्न हुई। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के वर्षों बाद भी डिग्रीधारी मेडिकल लैब तकनीशियनों के साथ लगातार उपेक्षा की जा रही है। पिछले 74 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद सरकार द्वारा उनकी न्यायोचित मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे आंदोलनकारियों में भारी रोष है। कहा कि आईपीएचएस मानकों के अनुरूप डिग्रीधारी मेडिकल लैब तकनीशियनों के पदों का सृजन किया जाए। मेडिकल लैब तकनीशियन संवर्ग की सेवा नियमावली वर्षवार मेरिट के आधार पर बनाकर नियमित एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो। भर्ती में विलंब के कारण आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को एकमुश्त आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए। सरकारी चिकित्सालयों की लैब सेवाओं के निजीकरण एवं आउटसोर्सिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए।