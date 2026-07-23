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एटा मेडिकल कॉलेज में स्टाइपेंड बढ़ाने को इंटर्न्स-डाक्टरों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, एटा
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गुरुवार को राजकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के इंटर्न्स और डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग के लिए प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 12 हजार रुपये का मासिक स्टाइपेंड अत्यंत कम है। उन्होंने इसे 30 हजार रुपये करने की मांग की ताकि वे आर्थिक दबाव के बिना अपनी सेवाएं जारी रख सकें।

एटा मेडिकल कॉलेज में स्टाइपेंड बढ़ाने को इंटर्न्स-डाक्टरों ने किया प्रदर्शन

गुरुवार को राजकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के एमबीबीएस इंटर्न्स और डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में इंटर्न्स, जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने भाग लिया। कॉलेज परिसर में अनुशासनपूर्वक अपनी मांगों को मेडिकल कालेज प्रशासन तक पहुंचाया। इंर्टन्स और चिकित्सकों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न्स को मात्र 12 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलता है। यह देश में सबसे कम है। उनका कहना है कि वर्तमान महंगाई और कार्यभार को देखते हुए यह राशि अत्यंत अपर्याप्त है। इंटर्न्स ने मांग की कि उनका मासिक स्टाइपेंड 12 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाए।

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ताकि उन्हें सम्मानजनक आर्थिक सहयोग मिल सके। वह बिना आर्थिक दबाव के अपनी चिकित्सीय सेवाएं जारी रख सकें। प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों और इंटर्न्स ने हाथों में बैनर लेकर अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखा। बैनरों पर समान कार्य, समान स्टाइपेंड और काम हमारा जान बचाना, हक हमारा उचित पाना जैसे संदेश लिखे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना नहीं। बल्कि सरकार और संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने आशा जताई कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करेगी और स्टाइपेंड में उचित वृद्धि का निर्णय लेगी। प्रदर्शन पूरे समय शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा तथा किसी भी प्रकार की कार्य बाधित घटना की सूचना नहीं मिली। इंटर्न्स ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी अपनी आवाज उठाते रहेंगे।

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