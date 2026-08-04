मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर मेडिकल हेल्प डेस्क स्थापित
रेलवे स्टेशनों पर विशेष यात्री सेवा एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं संचालित हैं। जहां यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वा
सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रेनों में यात्रा के समय श्रद्धालुओं और यात्रियों को सुविधा के लिए मेडिकल हेल्प डेस्क स्थापित किये गए हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर मेडिकल हेल्प डेस्क पर दो स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया है। डीआरएम विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि मुरादाबाद, हरिद्वार, ज्वालापुर, रुड़की एवं योगनगरी ऋषिकेश सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष यात्री सेवा एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं संचालित हैं, जहां यात्रियों एवं श्रद्धालुओं को आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जा रही हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, मुरादाबाद मंडल, वाणिज्य विभाग, टिकट जांच स्टाफ तथा सिविल डिफेंस, मुरादाबाद मंडल की टीमें विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं एवं जरूरतमंद यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर मार्गदर्शन देने, व्हीलचेयर उपलब्ध कराने, फुटओवर ब्रिज पार कराने तथा ट्रेनों में सुरक्षित चढ़ने एवं उतरने में लगातार सहायता प्रदान कर रही हैं।
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