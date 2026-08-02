ट्रेन में दो महिलाओं की तबीयत बिगड़ी, रेल ने सहयोग किया
वाराणसी में आगरा कैंट-कोलकाता वीकली एक्सप्रेस में दो महिला यात्रियों की तबियत बिगड़ गई। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद मंडलीय अस्पताल ले जाया गया। पहले मनीषा सिंह बेहोश हुईं और उसके बाद मधु तोमर को दर्द और हाथ-पैर में कंपकपी की शिकायत हुई।
वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। आगरा कैंट-कोलकाता वीकली एक्सप्रेस में शनिवार रात दो महिला यात्रियों की तबियत बिगड़ गई। कैंट स्टेशन पर रात 9.08 बजे ट्रेन पहुंचने पर मेडिकल टीम, परिचालन, आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने महिलाओं को व्हील चेयर से ले जाकर इमरजेंसी मेडिकल रूम (ईएमआर) में प्राथमिक उपचार कराया। फिलहाल दोनों महिलाओं का इलाज कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में चल रहा है। रेल मदद पोर्टल से रात 7.42 बजे सूचना मिली कि आगरा कैंट-कोलकाता एक्सप्रेस के एस-01 कोच के 66 नंबर बर्थ पर यात्रा कर रहीं 34 वर्षीय मनीषा सिंह बेहोश हो गई हैं। उनके शरीर में अकड़न हो गई है।
इसपर डॉक्टर को चिकित्सीय व्यवस्था के लिए सूचित किया गया। पुनः रात 8.33 बजे रेल मदद पोर्टल से सूचना मिली कि इसी ट्रेन के कोच संख्या एम-01 के 71 नंबर बर्थ पर यात्रा कर रहीं 35 वर्षीय मधु तोमर के गर्दन में और पैर मे दर्द है। उनके हाथ-पैर कांप रहे हैं। ट्रेन के कैंट स्टेशन पहुंचने पर डॉक्टर, स्टेशन अधीक्षक (ऑपरेटिंग), आरपीएफ और जीआरपी ने अटेंड किया। दोनों महिलाओं को ट्रेन से उतारकर व्हीलचेयर से बाहर डिस्पेंसरी तक लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस से दोनों महिलाओं को मंडलीय अस्पताल भेजा गया।
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