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एमबीबीए-बीडीएस में नामांकन को आज से पंजीयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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राज्य सहित देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में नामांकन के लिए पंजीकरण बुधवार से शुरू होगा। पहले राउंड के लिए पंजीकरण 12 अगस्त तक चलेगा। सीट आवंटन 13 से शुरू होगा और दाखिला 18 अगस्त से होगा। दूसरे राउंड का पंजीकरण 25 से 29 अगस्त तक होगा।

एमबीबीए-बीडीएस में नामांकन को आज से पंजीयन

राज्य सहित देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में नामांकन के लिए बुधवार से पंजीयन की शुरुआत होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के शेड्यूल के अनुसार पहले राउंड के लिए 12 तक पंजीयन सहित विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सीट आवंटन 13 अगस्त से होगा। 18 अगस्त से दाखिला शुरू हो जाएगा। दूसरे राउंड का पंजीयन 25 से 29 अगस्त तक होगा। विकल्प 25 से 2 सिंतबर तक भरा जाएगा। नामांकन 3 से 8 सितंबर तक होगा। एमसीसी की ओर से एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग सहित ऑल इंडिया कोटा (15%) की सीटों पर दाखिला होगा। अभ्यर्थियों को पंजीकरण के बाद कॉलेज और कोर्स का विकल्प भरने व लॉक करने का अवसर मिलेगा।

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फ्रीज और फ्लोट का विकल्प मिलेगासीट आवंटन के बाद फ्रीज और फ्लोट का विकल्प मिलेगा। राउंड-3 तक ही सीट अपग्रेड का विकल्प चुन सकेंगे। इसके बाद यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश ले लेता है, तो वह सीट छोड़कर आगे की किसी काउंसिलिंग में भाग नहीं ले सकेगा।

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