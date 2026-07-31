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एमबीबीएस की 100 सीटों को लेकर एनएमसी अपील की तारीख का इंतजार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज ने 100 एमबीबीएस सीटों के लिए एनएमसी के दूसरे निरीक्षण में आवेदन किया है। पहले निरीक्षण में डॉक्टरों की कमी और अन्य समस्याओं के कारण स्वीकृति नहीं मिल सकी थी। अब कॉलेज प्रशासन अपील की तारीख का इंतजार कर रहा है।

एमबीबीएस की 100 सीटों को लेकर एनएमसी अपील की तारीख का इंतजार

अजय, रुद्रपुर। पंडित राम सुमेर शुक्ल राजकीय मेडिकल कॉलेज ने एमबीबीएस की 100 सीटों की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के दूसरे निरीक्षण व अपील प्रक्रिया के तहत आवेदन कर दिया है। अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अपील की तारीख मिलने का इंतजार है। निर्धारित तिथि मिलने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपील की जाएगी। पूर्व में एनएमसी के पहले निरीक्षण के बाद जारी रिपोर्ट में डॉक्टरों की कमी, फर्नीचर की अपर्याप्त उपलब्धता और निर्माण कार्य अधूरा होने जैसी कमियों के चलते मेडिकल कॉलेज को 100 एमबीबीएस सीटों की स्वीकृति नहीं मिल सकी थी। इसके बाद निर्धारित अवधि के भीतर दोबारा निरीक्षण के लिए आवेदन किया गया।

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