कैबिनेट में लाकर मेडिकल कालेज की स्थिति हो क्लीयर: जीतराम

नई टिहरी। मेडिकल कालेज को लेकर सुमन पार्क में जनजागरण सत्याग्रह अभियान पर बैठे वरिष्ठ भाजपा नेता जीतराम भट्ट ने कहा कि उन्होंने सीएम धामी को लिखे पत्र में स्थिति स्पष्ट की है कि मेडिकल कालेज टिहरी के इणियां नामक स्थान पर ही बनना चाहिए। यह भूमि टीएचडीसी की एक्वायर व भारत सरकार की भूमि है। यह स्थानी टिहरी, उत्तरकाशी व रूद्रप्रयाग का मध्य स्थल भी है। यहां पर मेडिकल कालेज बनने से सभी का लाभ मिलेगा। पत्रकारों से बातचीत में भट्ट ने कहा कि भूमि तय होने बाद यहां के प्रमुख जनप्रतिनिधियों को यह स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए कि मेडिकल कालेज की कब तक विधिवत घोषणा होगी। कैबिनेट में कब तक यह मामला रखा जायेगा। कब समिति का डेलीगेशन सीएम से मिलेगा। क्योंकि अब जनता अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। इसलिए मेडिकल कालेज निर्माण को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट स्थिति होनी चाहिए। जिपंस दर्शनी रावत, जयेंद्र रावत, हितेश चौहान, विक्रम तोपवाल, मनोहर कुड़याल आदि ने कहा कि जब तक मेडिकल कालेज को लेकर पूरी स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, आंदोलन जारी रहेगा। आगे आंदोलन को तेज करने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का तक निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए मेडिकल कालेज को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए。

चौथे दिन भी जारी रहा सत्याग्रह अभियान

नई टिहरी। चौथे दिन भी सुमन पार्क में टिहरी मेडिकल कालेज निर्माण संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में सत्याग्रह अभियान वरिष्ठ भाजपा नेता जीत राम भट्ट के नेतृत्व मे जारी रहा। यहां मौजूद सभी जनों ने एक स्वर में कहा कि 15 अगस्त तक ठोस निर्णय न होने पर आंदोलन को उठेगा अगला कदम उठाया जायेगा। बुधवार को भी सुमन पार्क में जनजागरण सत्याग्रह अभियान जारी रहा। समिति का कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यदि 15 अगस्त तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट फैसला नहीं आता है तो आंदोलन की अगली रणनीति तैयार कर उसे और व्यापक बनाया जाएगा। सुमन पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जीतराम भट्ट के नेतृत्व में भोलादत्त विजल्वाण, जितेंद्र सेमवाल, आर्यन भट्ट, राजीव रावत, मनोहर लाल कुड़ियाल, प्रदीप सिंह, युद्धवीर सिंह, अमित रतूड़ी, हितेश चौहान, जिपंस दर्शनी रावत, विक्रम सिंह तोपवाल, सोहन सिंह राणा, नंदु बाल्मिकी, नरोत्तम दत्त जखमोला, जमुना प्रसाद भट्ट, रघुवीर सिंह थलवाल, रमेश चंद्र रतूड़ी, केंद्रीय सिंह, संजय सिंह, श्रीराम भट्ट, नवीन सेमवाल, पर्वत कुमांई, बिजल दास, राकेश कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान समिति के संयोजक डॉ. आरबी गोदियाल, नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, व्यापार मंडल अध्यक्ष भगवान सिंह रावत, महामंत्री मनोज चमोली, जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा रावत, डॉ. यूएस नेगी, शिवराज पंवार, माया राम डोभाल, टीकम सिंह चौहान, राकेश राणा, पूर्व पालिकाध्यक्ष सीमा कृषाली, विक्रम सिंह कठैत समेत विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अभियान को अपना समर्थन दिया।