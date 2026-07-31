Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पर लगे आरोपों की होगी जांट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

-डीजीएमई ने तीन सदस्यीय समिति बनाई, एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पर लगे आरोपों की होगी जांट

प्रतापगढ़ स्थित डा. सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कार्यवाही की है। विभाग ने शिकायतों की निष्पक्ष जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। समिति को एक सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिकायतों की गंभीरता

प्रतापगढ़ के विधायक राजेन्द्र कुमार मौर्य द्वारा डा. सोमनाथ, प्राचार्य डा. सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के संबंध में भेजी गई शिकायत को विभाग ने गंभीरता से लिया है। अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा अमित कुमार घोष के निर्देश पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण (डीजीएमई) ने जांच प्रक्रिया शुरू करते हुए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी। जांच समिति को शिकायत में उल्लिखित प्रत्येक बिंदु की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति एक सप्ताह के भीतर अपनी आख्या शासन को उपलब्ध कराएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित होगी।

अयोध्या के प्राचार्य पर जांच

इससे पूर्व अयोध्या के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य रहे डा. ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ भी वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों की जांच चल रही है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर उनके खिलाफ जांच बिठाई गई थी। उन पर बीमारी के नाम पर अवकाश के दौरान जैम पोर्टल पर टेंडरों की स्वीकृति और भुगतान के लिए चेकों पर हस्ताक्षर के आरोप लगे हैं।

प्रश्नोत्तर

डा. सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध जांच क्यों शुरू की गई है?
प्राचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के कारण चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कार्यवाही की है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Medical College Lucknow News Lucknow Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।