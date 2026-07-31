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दिव्यांग छात्र-छात्राओं की दिव्यांगता परीक्षण के लिए रोस्टर जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत में दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए 31 जुलाई से 29 अगस्त तक मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप विकास खंड स्तर पर आयोजित होंगे और 3 से 18 वर्ष के बच्चों की दिव्यांगता का परीक्षण किया जाएगा। प्रमाण पत्र मिलने पर बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा।

दिव्यांग छात्र-छात्राओं की दिव्यांगता परीक्षण के लिए रोस्टर जारी

पीलीभीत। दिव्यांग छात्र-छात्राओं को उनकी दिव्यांगता का परीक्षण करने के लिए जिले में मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाए जाएंगे, जो 31 जुलाई से शुरू होकर 29 अगस्त तक लगेंगे। कैंप विकास खंड स्तर पर लगाए जाने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत लगाए जाने वाले मेडिकल असेसमेंट कैंप में अधिक से अधिक दिव्यांग बच्चों की दिव्यांगता का परीक्षण कराया जाएगा। उसके बाद उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने दिव्यांग छात्र-छात्राओं की दिव्यांगता के परीक्षण के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल बना दिया है, जो विकासखंड स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों में जाकर दिव्यांग छात्र-छात्राओं की दिव्यांगता की जांच करेंगे।

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योजना में तीन वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक के छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। मेडिकल असेसमेंट कैंप में आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चे, परिषदीय विद्यालयों और माध्यमिक शिक्षा के दिव्यांग छात्र-छात्राओं की दिव्यांगता का परीक्षण किया जाएगा। प्रमाण पत्र बनने के बाद बच्चों को कई सरकारी योजनाएं का लाभ भी मिलेगा। बीएसए रोशनी सिंह ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाए जाने का रोस्टर तैयार कर लिया गया है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि रोस्टर के अनुसार लगने वाले कैंप में अधिक से अधिक दिव्यांग बच्चों को प्रतिभाग कराया जाए। जारी रोस्टर के मुताबिक, चार अगस्त को बीआरसी अमरिया, छह अगस्त को बीआरसी बिलसंडा, 12 अगस्त को बीआरसी बीसलपुर, 14 अगस्त को बीआरसी ललौरीखेड़ा, 19 अगस्त को बीआरसी मरौरी, 21 अगस्त को बीआरसी पूरनपुर, 22 अगस्त को जूनियर हाईस्कूल घुँघचिहाई पूरनपुर, 25 अगस्त को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुरैया, 29 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र के कार्यालय प्रांगण में मेडिकल एसेसमेंट शिविर लगाए जाएंगे। बरखेड़ा ब्लाक के दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए ब्लॉक संसाधन केंद्र बरखेड़ा में शुक्रवार 31 जुलाई को सुबह दस बजे से कैंप लगाया जाएगा।

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