नौ दिव्यांग छात्र-छात्राओं को दिए गए प्रमाणपत्र
अमरिया में समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग छात्रों के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 21 दिव्यांग छात्रों का पंजीकरण किया गया। चिकित्सकों के पैनल द्वारा परीक्षण के बाद, 9 छात्रों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। कई अभिभावक भी इस कैंप में शामिल हुए।
अमरिया। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र पर दिव्यांग छात्र-छात्राओं की दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाया गया, जिसमें दिव्यांग छात्र-छात्राओं का परीक्षण किया गया। कैंप में ब्लॉक के 21 दिव्यांग छात्र-छात्राओं का पंजीकरण किया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की ओर गठित चिकित्सकों के पैनल ने दिव्यांगता का परीक्षण किया गया। कैंप में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. संजीव सक्सेना, नेत्र सर्जन डॉ. संजीव कुमार, ईएनटी सर्जन सुरभि सिंह, प्रवीन शर्मा, डॉ. सचिन प्रजापति ने दिव्यांग छात्र-छात्राओं की दिव्यांगता का परीक्षण किया। परीक्षण के बाद नौ छात्र-छात्राओं के दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। कैंप में स्पेशल एजुकेटर रामदास, राजेश कुमार, संजीव मिश्रा, पंकज कुमार, अनिल सोनकर सहित कई अभिभावक मौजूद रहे।
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