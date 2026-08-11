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होटल के कमरे में मीडिया कर्मी का शव फंदे से लटका मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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होटल के कमरे में मीडिया कर्मी का शव फंदे से लटका मिला होटल के कमरे में मीडिया कर्मी का शव फंदे से लटका मिला

होटल के कमरे में मीडिया कर्मी का शव फंदे से लटका मिला

गोमतीनगर के विवेकखंड-4 स्थित द एलीट इन होटल में सोमवार रात एक मीडिया कर्मी का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। मीडिया कर्मी मूल रूप से कानपुर का रहने वाला था और पिछले छह दिन से रायपुर से लापता था। होटल मैनेजर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव कब्जे में लिया। परिजनों को घटना की जानकारी मोबाइल से हुई। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के साथ मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार रात साढ़े आठ बजे होटल द एलीट इन के मैनेजर ने गोमतीनगर पुलिस को सूचना दी कि कमरा नंबर 301 अंदर से बंद है और कोई जवाब नहीं दे रहा।

पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक युवक पंखे से रस्सी के सहारे लटका मिला। कमरे में अस्त-व्यस्त सामान पड़ा था। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जांच में कमरे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन, हरे रंग की रस्सी और काले रंग का बैग बरामद हुआ। बैग में कपड़े और अन्य सामान था। पुलिस ने मोबाइल से मिले नंबरों पर संपर्क किया। मोबाइल पर पत्नी दीप्ति शर्मा का नंबर मिला। पुलिस ने फोन कर घटना की जानकारी दी। मृतक की पहचान अमित शर्मा पुत्र मदन गोपाल शर्मा (44) के रूप में हुई। मूल रूप से कानपुर के किदवाई नगर, जूही गोशाला के रहने वाले अमित मीडिया कर्मी थे और पत्नी दीप्ति और दो बेटों अनेय और सात्विक के साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहते थे। अमित के बड़े भाई विजय ने बताया कि 6 अगस्त को अमित ऑफिस से स्कूटी लेकर किसी काम से निकले थे। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। उनका मोबाइल बंद आ रहा था और स्कूटी रायपुर बस अड्डे पर खड़ी मिली। ऑफिस के लोगों ने रायपुर के गंज थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिवार को उम्मीद थी कि अमित मिल जाएंगे, लेकिन सोमवार रात लखनऊ पुलिस का फोन आया। मंगलवार को परिजन कानपुर से लखनऊ पहुंचे और पोस्टमार्टम हाउस में शव की शिनाख्त की। पुलिस के अनुसार, आधार कार्ड में अमित का पता गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर स्थित दिल्ली गेट, ईश्वर भवन मानसरोवर रोड लिखा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंस्पेक्टर गोमतीनगर ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मोबाइल-लैपटॉप की जांच के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। परिजनों ने भी आत्महत्या का कारण बताने से असमर्थता जताई है।

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