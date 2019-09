मेधा पाटकर ने 9 दिनों के बाद अपना अनिश्चितकालीन उपवास किया समाप्त 

मेधा पाटकर ने बड़वानी में 9 दिनों के बाद अपना अनिश्चितकालीन उपवास समाप्त किया। वह सरदार सरोवर बांध के शटर बंद करने और जल स्तर को 138.68 मीटर करने के गुजरात सरकार के कदम का विरोध कर रही थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर की तबीयत बिगड़ने का हवाला देते हुए भाकपा के राज्यसभा सदस्य बिनय विस्वम ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

Madhya Pradesh: Medha Patkar ends her indefinite fast after 9 days in Barwani. She was protesting against Gujarat Government's move to close the shutters of Sardar Sarovar Dam & raise water level to 138.68 metres. pic.twitter.com/6J4rp1RKNU