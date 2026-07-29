कुपोषण और विटामिन-ए की कमी कमजोर कर रही बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, गंभीर संक्रमण में आंखों की रोशनी तक प्रभावित होने का खतरा

किशनगंज। निज संवाददाता बच्चों का स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ समाज और मजबूत भविष्य की पहली नींव है। लेकिन कुपोषण, विटामिन-ए की कमी और टीकाकरण में छूट बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर उन्हें खसरे जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी की चपेट में ला सकती है। खसरा बच्चों में तेजी से फैलने वाला संक्रमण है, जो गंभीर स्थिति में निमोनिया, डायरिया, आंखों से संबंधित जटिलताओं और मस्तिष्क में सूजन जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। विशेष रूप से कुपोषित बच्चों में इसके गंभीर रूप लेने का खतरा अधिक रहता है। जिले में खसरे की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित टीकाकरण, निगरानी और जागरूकता गतिविधियां लगातार संचालित की जा रही हैं। जनवरी से जून 2026 तक जिले में खसरे के कुल 14 मामले सामने आए हैं। इनमें पोठिया प्रखंड में सर्वाधिक 7, दिघलबैंक में 3 तथा बहादुरगंज, कोचाधामन, टेढ़ागाछ और ठाकुरगंज में एक-एक मामला दर्ज हुआ। इसी अवधि में जिले में एक खसरा प्रकोप भी सामने आया, जो पोठिया प्रखंड में दर्ज किया गया। किशनगंज ग्रामीण और किशनगंज शहरी क्षेत्र में इस अवधि में खसरे का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।

बच्चों के टीकाकरण में लापरवाही न बरतें अभिभावक जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के नियमित टीकाकरण को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि खसरा जैसी संक्रामक बीमारी से बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के साथ परिवार और समाज की जागरूकता भी बेहद जरूरी है।उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों को निर्धारित समय पर एमआर की दोनों खुराक दिलाएं, विटामिन-ए की खुराक समय पर दें और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दें। यदि किसी बच्चे में तेज बुखार के साथ लाल चकत्ते, खांसी या आंखों में लालिमा जैसे लक्षण दिखाई दें तो बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दें।

पोठिया में सबसे अधिक मामले, टीकाकरण कवरेज बढ़ाने पर जोर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अप्रैल से जून 2026 के दौरान एमआर-1 का कवरेज 90 प्रतिशत और एमआर-2 का कवरेज 109 प्रतिशत रहा। प्रखंडवार आंकड़ों में टेढ़ागाछ में एमआर-1 कवरेज 101 प्रतिशत, बहादुरगंज में 98 प्रतिशत, ठाकुरगंज में 96 प्रतिशत, कोचाधामन में 92 प्रतिशत, पोठिया में 89 प्रतिशत, दिघलबैंक में 85 प्रतिशत तथा किशनगंज ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 74 प्रतिशत रहा।वहीं एमआर-2 के मामले में दिघलबैंक में 127 प्रतिशत, टेढ़ागाछ में 118 प्रतिशत, बहादुरगंज में 113 प्रतिशत, पोठिया में 110 प्रतिशत, कोचाधामन में 107 प्रतिशत और ठाकुरगंज में 108 प्रतिशत कवरेज दर्ज किया गया। स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि टीकाकरण से छूटे प्रत्येक बच्चे तक पहुंच बनाकर उन्हें निर्धारित टीकों से जोड़ा जाए।

बुखार और लाल चकत्ते दिखें तो बरतें सावधानी, संक्रमण को न समझें सामान्य बीमारी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार ने बताया कि खसरा अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से तेजी से फैल सकती है। इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, सूखी खांसी, नाक बहना, आंखों में लालिमा या पानी आना तथा शरीर पर लाल चकत्ते शामिल हैं।उन्होंने बताया कि आमतौर पर बुखार और अन्य लक्षणों के बाद शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। बुखार के साथ लाल चकत्ते दिखाई देने पर अभिभावकों को इसे सामान्य एलर्जी या मामूली बीमारी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए।

सिविल सर्जन डॉ. राज कुमार चौधरी ने बताया कि खसरा किसी भी बच्चे के लिए गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन कुपोषित और विटामिन-ए की कमी वाले बच्चों में संक्रमण गंभीर रूप लेने का खतरा अधिक रहता है। विटामिन-ए आंखों के स्वास्थ्य के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।उन्होंने बताया कि खसरे की गंभीर स्थिति में निमोनिया, डायरिया, कान का संक्रमण, आंखों से संबंधित गंभीर समस्या तथा मस्तिष्क में सूजन जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। इसलिए बच्चों को पर्याप्त और संतुलित पोषण देना तथा स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के अनुसार विटामिन-ए की खुराक दिलाना जरूरी है।उन्होंने अभिभावकों से बच्चों के भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले-नारंगी रंग के फल एवं सब्जियां, दूध और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करने की अपील की।

समय पर एमआर टीका ही खसरे से बचाव का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच खसरे की रोकथाम में खसरा-रूबेला (एमआर) टीकाकरण सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों को निर्धारित उम्र पर एमआर की दोनों खुराक दिलाना जरूरी है। इसके साथ निर्धारित समय पर विटामिन-ए की खुराक भी बच्चों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. देवेंद्र कुमार ने कहा कि टीकाकरण में थोड़ी सी भी चूक बच्चे को संक्रमण के खतरे में डाल सकती है। इसलिए अभिभावक अपने बच्चे के टीकाकरण कार्ड की जांच करें और यदि कोई टीका छूट गया है तो स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क कर उसे पूरा कराएं।

बुधवार-शुक्रवार आंगनबाड़ी केंद्रों पर, अन्य दिनों स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण जिले में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार, जबकि उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर सोमवार, गुरुवार और शनिवार को नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और एएनएम अपने-अपने क्षेत्र में परिवारों से संपर्क कर बच्चों के टीकाकरण की स्थिति की जानकारी ले रही हैं। टीकाकरण से छूटे बच्चों की पहचान कर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक लाने तथा अभिभावकों को टीकाकरण एवं विटामिन-ए की उपयोगिता के बारे में जागरूक करने का भी कार्य किया जा रहा है।

जिले में हर बच्चे तक सुरक्षा पहुंचाना लक्ष्य किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिले में खसरे की रोकथाम के लिए नियमित निगरानी और टीकाकरण की शत-प्रतिशत पहुंच बेहद महत्वपूर्ण है। जिले में जनवरी से जून के बीच सामने आए 14 मामले इस बात की ओर संकेत करते हैं कि टीकाकरण से छूटे बच्चों की पहचान और समय पर टीकाकरण को और मजबूत करने की जरूरत है।स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे, कुपोषित बच्चों की समय पर पहचान हो, उन्हें आवश्यक पोषण एवं विटामिन-ए की खुराक मिले और खसरे के किसी भी संदिग्ध मामले की तत्काल पहचान कर उपचार एवं निगरानी सुनिश्चित की जाए। सामूहिक जागरूकता और समय पर टीकाकरण के जरिए किशनगंज को खसरे के खतरे से सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं।

खसरे के प्रमुख लक्षण :-

तेज बुखार,

सूखी खांसी और गले में खराश,

नाक बहना,

आंखों में लालिमा एवं पानी आना ,

शरीर पर लाल चकत्ते ,

गंभीर स्थिति में सांस लेने में परेशानी, दस्त या अत्यधिक कमजोरी,

कुपोषण और विटामिन-ए की कमी से बढ़ सकता है बीमारी का खतरा