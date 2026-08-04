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गालूडीह बीआरसी भवन में तीन दिवसीय एमडीएम अंकेक्षण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, घाटशिला
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गालूडीह में विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के सुचारू संचालन और गुणवत्ता की जांच के लिए तीन दिवसीय अंकेक्षण शुरू हुआ। पहले दिन 36 विद्यालयों का अंकेक्षण किया गया, जिसमें भोजन की गुणवत्ता, विभिन्न सामग्री और विद्यालयों में स्टॉक की स्थिति की जांच की गई।

गालूडीह बीआरसी भवन में तीन दिवसीय एमडीएम अंकेक्षण शुरू

गालूडीह। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन एमडीएम योजना के सुचारू संचालन और गुणवत्ता जांच के लिए गालूडीह बीआरसी भवन में सोमवार से तीन दिवसीय एमडीएम अंकेक्षण शुरू हुआ। पहले दिन कीताडीह और गंधनिया संकुल के कुल 36 विद्यालयों का अंकेक्षण किया गया। अंकेक्षण टीम में अभिषेक चौहान, उदय प्रसाद और गौरव कुमार पहुंचे थे। उन्होंने प्रत्येक विद्यालय से एमडीएम से जुड़े सभी दस्तावेज और भौतिक स्थिति का मिलान किया। भोजन में दिए जा रहे अन्न, दाल, सब्जी, तेल और अंडे/फल की मात्रा, नामांकन के सापेक्ष भोजन करने वाले बच्चों की संख्या, खाद्यान्न, गैस, ईंधन और सामग्री का रख-रखाव को देखा। कीताडीह संकुल के 18 और गंधनिया संकुल के 18 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक बीआरसी पहुंचे।

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टीम ने रजिस्टर, बिल, स्टॉक और फोटो के आधार पर जांच की अंकेक्षण में बीआरपी, सीआरसी और पोषण सखियों की टीम शामिल थी।

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