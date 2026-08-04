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एमबीबीएस में नामांकन को पहले राउंड का कार्यक्रम जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में एमसीसी ने नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड का कार्यक्रम जारी किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 से 12 अगस्त तक होगा। च्वाइस फिलिंग 6 अगस्त से उपलब्ध होगी। पहले राउंड की सीट आवंटन सूची 17 अगस्त को जारी की जाएगी। सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को 18 से 22 अगस्त तक संस्थान में रिपोर्ट करना होगा।

एमबीबीएस में नामांकन को पहले राउंड का कार्यक्रम जारी

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) ने ऑल इंडिया कोटे से नामांकन के लिए नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 से शुरू होकर 12 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थी इसी दिन शाम 6 बजे तक काउंसिलिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। धनबाद मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के अनुसार च्वाइस फिलिंग की सुविधा 6 अगस्त से उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी 13 अगस्त को सुबह 11 बजे तक अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज का चयन कर सकेंगे। च्वाइस लॉकिंग की प्रक्रिया 12 को शाम 4 बजे से शुरू होकर 13 अगस्त को सुबह 11 बजे तक चलेगी।

ये भी पढ़ें:5 अगस्त से शुरू होगा एमबीबीएस-बीडीएस में दाखिले का रजिस्ट्रेशन

इसके बाद विकल्पों में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। पहले राउंड की सीट आवंटन सूची 17 अगस्त को जारी की जाएगी। सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को 18 से 22 अगस्त के बीच संबंधित संस्थान में रिपोर्ट कर प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

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