एमबीबीएस में नामांकन को पहले राउंड का कार्यक्रम जारी
धनबाद में एमसीसी ने नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड का कार्यक्रम जारी किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 से 12 अगस्त तक होगा। च्वाइस फिलिंग 6 अगस्त से उपलब्ध होगी। पहले राउंड की सीट आवंटन सूची 17 अगस्त को जारी की जाएगी। सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को 18 से 22 अगस्त तक संस्थान में रिपोर्ट करना होगा।
धनबाद, प्रमुख संवाददाता। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) ने ऑल इंडिया कोटे से नामांकन के लिए नीट यूजी काउंसलिंग के पहले राउंड का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 5 से शुरू होकर 12 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थी इसी दिन शाम 6 बजे तक काउंसिलिंग शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। धनबाद मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के अनुसार च्वाइस फिलिंग की सुविधा 6 अगस्त से उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी 13 अगस्त को सुबह 11 बजे तक अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज का चयन कर सकेंगे। च्वाइस लॉकिंग की प्रक्रिया 12 को शाम 4 बजे से शुरू होकर 13 अगस्त को सुबह 11 बजे तक चलेगी।
इसके बाद विकल्पों में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। पहले राउंड की सीट आवंटन सूची 17 अगस्त को जारी की जाएगी। सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को 18 से 22 अगस्त के बीच संबंधित संस्थान में रिपोर्ट कर प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें