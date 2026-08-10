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22 अगस्त से शुरू होगा एमबीबीएस का एडमिशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर में एमबीबीएस में नामांकन के लिए 22 अगस्त से पोर्टल खुलने जा रहा है। छात्र-छात्राओं को एनएमसी के गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रमाण पत्र के साथ कॉलेज में उपस्थित होना होगा। उल्लेखनीय है कि 150 सीटों में से 15 प्रतिशत सीटें राष्ट्रीय कोटे के लिए आरक्षित हैं।

22 अगस्त से शुरू होगा एमबीबीएस का एडमिशन

जमशेदपुर। एमबीबीएस में नामांकन के लिए 22 अगस्त से पोर्टल खुल जाएगा फिर एमजीएम में नामांकन के लिए छात्र-छात्राएं पहुंचने लगेंगे। उन्हें एनएमसी के गाइडलाइन के अनुसार सारे प्रमाण पत्र के साथ कॉलेज में उपस्थित होना होगा। जानकारी हो कि डेढ़ सौ में 15 फ़ीसदी सीट नेशनल कोटा के लिए आरक्षित है।

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