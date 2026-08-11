Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एमबीए और एमसीए प्रवेश परीक्षा 14 को, केंद्र निर्धारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सत्र 2026 के लिए एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 14 अगस्त को होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉ. लाल बाबू सिंह ने बताया कि यह परीक्षा सुबह 11:00 से 01:00 बजे तक होगी। छात्र परीक्षा का प्रवेश-पत्र 12 अगस्त से डाउनलोड कर सकते हैं।

एमबीए और एमसीए प्रवेश परीक्षा 14 को, केंद्र निर्धारित

आरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सत्र 2026 के तहत एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आगामी 14 अगस्त (शुक्रवार) को आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ लाल बाबू सिंह ने बताया कि यह प्रवेश परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक आयोजित होगी। ​विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस प्रवेश परीक्षा के लिए शहर के एसबीकॉलेज, आरा को इकलौता परीक्षा केंद्र बनाया है। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी अपना प्रवेश-पत्र 12 अगस्त से विश्वविद्यालय के आधिकारिक समर्थ पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है।

​परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में एमबीए एवं एमसीए विभाग के निदेशकों को पत्र जारी किया गया है। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा के दिन समय से पूर्व अपना प्रवेश पत्र और आवश्यक पहचान पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ara Latest News Ara News Veer Kunwar Singh University अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।