एमबीए और एमसीए प्रवेश परीक्षा 14 को, केंद्र निर्धारित
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सत्र 2026 के लिए एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 14 अगस्त को होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉ. लाल बाबू सिंह ने बताया कि यह परीक्षा सुबह 11:00 से 01:00 बजे तक होगी। छात्र परीक्षा का प्रवेश-पत्र 12 अगस्त से डाउनलोड कर सकते हैं।
आरा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में सत्र 2026 के तहत एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आगामी 14 अगस्त (शुक्रवार) को आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ लाल बाबू सिंह ने बताया कि यह प्रवेश परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक आयोजित होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस प्रवेश परीक्षा के लिए शहर के एसबीकॉलेज, आरा को इकलौता परीक्षा केंद्र बनाया है। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी अपना प्रवेश-पत्र 12 अगस्त से विश्वविद्यालय के आधिकारिक समर्थ पोर्टल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है।
परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में एमबीए एवं एमसीए विभाग के निदेशकों को पत्र जारी किया गया है। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा के दिन समय से पूर्व अपना प्रवेश पत्र और आवश्यक पहचान पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे।
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